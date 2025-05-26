ВОЙНА В ГАЗЕ
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Тель-Авив угрожает Западу аннексией
Глава МИД Израиля Гидеон Саар пригрозил аннексией территорий на Западном берегу в случае признания Палестины странами Запада
Тель-Авив угрожает Западу аннексией
Гидеон Саар / Reuters
26 мая 2025 г.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что в ответ на возможное признание Палестины Францией, Великобританией и другими странами Израиль аннексирует еврейские поселения на Западном берегу и долину реки Иордан.

«На любой односторонний шаг против Израиля мы ответим собственными односторонними действиями», — заявил Саар в интервью изданию Israel Hayom.

Заявление прозвучало на фоне подготовки международной конференции по признанию государственности Палестины, которая должна состояться 18 июня в Нью-Йорке. По данным издания, инициатором встречи выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Среди участников ожидаются также Саудовская Аравия и другие страны.

Саар раскритиковал инициативу, подчеркнув, что Макрон якобы ранее заверял израильское руководство, что не будет предпринимать подобных шагов без согласования с Тель-Авивом.

Издание также отмечает, что США сообщили Израилю о своем отказе участвовать в конференции, но не собираются публично препятствовать другим государствам.

Палестинская администрация рассчитывает, что саммит в Нью-Йорке приведет к увеличению числа стран, признающих Палестину. Сейчас это сделали 149 из 193 членов ООН.

По данным палестинского Комитета по борьбе с «разделительной стеной», на Западном берегу проживает около 770 тыс. израильских поселенцев. Насчитывается 180 официальных поселений и 256 несанкционированных форпостов.

С начала войны в Газе Израиль усилил военные операции на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. С 7 октября 2023 года, по данным палестинских властей, там были убиты более 960 человек, около 7 тыс. получили ранения, свыше 16 тыс. были арестованы.

В июле 2024 года Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить строительство новых поселений и вывести граждан с оккупированных палестинских территорий. Израиль отказался выполнять это решение.

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