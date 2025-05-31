ТУРЦИЯ
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Будущее Турции строится молодежью
Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на IV Молодежном саммите в Стамбуле, подчеркнув, что будущее Турции строится на идеалах веры, справедливости и преемственности
Будущее Турции строится молодежью
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
31 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в IV Молодежном саммите Турции, который прошел в Стамбульском конгресс-центре.

Турецкий лидер подчеркнул, что именно с молодежью Турция достигнет новых высот, станет страной, задающей повестку в и мире: «Мы построим страну, где 86 млн живут в мире и благополучии. Это станет нашим общим достижением».

Эрдоган добавил, что Турция вместе с молодежью воплотит в жизнь проект «Турции без террора»: «Тем, кто пытается нас разделить по происхождению, вере или культуре, мы противопоставим единство. И наша самая великая победа — это построение страны без террора».

Эрдоган отметил, что поколение Teknofest активно проявляет себя в науке, технологиях, культуре, искусстве и спорте.

«Молодые инженеры творят чудеса в оборонной промышленности. Наши спортсмены с гордостью заставляют звучать наш гимн по всему миру. Я уверен, что эта молодежь станет проводником Века Турции», — сказал он.

Эрдоган отметил: «Эта страна — наш общий дом. Под тенью полумесяца, в атмосфере азана мы будем жить на этой земле. Эта страна принадлежит каждому из 86 млн. Эпоха политики разделений завершена».

Президент добавил: «Мы не позволим преступным и террористическим организациям подчинить себе нашу молодежь. Я прошу неправительственные организации быть рядом с молодыми людьми, поддерживать их, быть рядом в любой ситуации».

В завершение президент Турции пожелал молодым людям успехов, выразил благодарность за участие в саммите и призвал продолжать служить стране с верой, решимостью и достоинством.

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