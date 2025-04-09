ГКНБ Кыргызстана пресек подготовку к массовым беспорядкам и попытке государственного переворота, которая находилась на финальной стадии реализации. По данным комитета, заговорщики планировали спровоцировать межнациональные конфликты с последующими масштабными протестами.

Согласно информации пресс-службы ГКНБ, в начале 2025 года был проведен комплекс мероприятий по разработке группы лиц, планировавшей массовые беспорядки под руководством идейных вдохновителей, один из которых находится за пределами страны, предположительно в ОАЭ. Все участники группы, включая руководителей среднего звена, установлены и задержаны.

Для реализации своего плана заговорщики собирались распространить в социальных сетях постановочное видео с «избитой, полуобнаженной девушкой», над которой якобы надругались иностранные граждане. Этот ролик должен был спровоцировать молодежь страны на акции протеста, подобные событиям мая 2024 года.

Далее планировалось, что специально подготовленные боевые группы, вооруженные огнестрельным оружием, организуют драки и погромы в местах проживания и работы иностранцев в разных точках Бишкека. Также предполагались провокации против граждан Кыргызстана и представителей правоохранительных органов.

«Все эти действия должны были дискредитировать органы управления страны и вызвать недовольство населения, создавая благоприятные условия для масштабных протестных акций, финансируемых так называемой «оппозицией», — сообщает ГКНБ.

В ходе следствия установлено, что общая координация заговора осуществлялась дистанционно из-за пределов Кыргызстана. В настоящее время ведется работа по поимке организаторов.

«Следует отметить, что подобные методы достижения своих целей в угоду нездоровым амбициям свидетельствует о глубокой эгоистичности участников планировавшейся акции, а не заботе о благополучии населения или процветания государства», — пишет пресс-служба ГКНБ.

Это не первое заявление кыргызских спецслужб о попытках госпереворота. В июле 2024 года ГКНБ также сообщал о группе людей, которая «вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти» путем организации массовых беспорядков. Тогда отмечалось, что группировка состояла из религиозных фанатиков и сторонников криминальной идеологии.

В январе 2025 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о причастности к подготовке госпереворота бизнесмена Имамидина Ташова, активиста Тилекмата Куренова и «других групп». «В их планах была организация массовых беспорядков, подстрелив нескольких участников или применив взрывные устройства, что могло бы повлечь гибель людей. Ответственность за трагический исход они бы возложили на власть и, тем самым усилив народный протест, вышли бы на более массовый митинг», — пояснил киргизский лидер.