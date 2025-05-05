ТУРЦИЯ
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Анкара и Вашингтон обсудили Сирию, Газу и военное сотрудничество
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и пригласил его посетить Турцию
Анкара и Вашингтон обсудили Сирию, Газу и военное сотрудничество
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп / Reuters
5 мая 2025 г.

Как сообщается в заявлении, опубликованном на официальной странице Управления коммуникаций Администрации президента Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы он пригласил Трампа в Турцию.

Разговор был посвящен двусторонним отношениям между Турцией и США, а также региональным и глобальным вопросам. Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит предпринимать шаги для укрепления сотрудничества с Соединенными Штатами, особенно в сфере оборонной промышленности.

Президент Турции выразил поддержку подходу Дональда Трампа к прекращению войн. Он также положительно оценил усилия США по переговорам с Ираном и стремление к завершению войны между Россией и Украиной.

Коснувшись гуманитарной ситуации в Газе, Эрдоган заявил, что кризис достиг критической стадии. Он подчеркнул необходимость бесперебойной доставки гуманитарной помощи и прекращения трагедии, добавив, что Турция готова к любому сотрудничеству и поддержке в обеспечении режима прекращения огня и достижении устойчивого мира.

Президент Эрдоган также отметил, что Турция придает особое значение сохранению территориальной целостности Сирии и стабилизации обстановки в регионе. Он добавил, что возможное смягчение санкций со стороны США может способствовать урегулированию ситуации, а стабильная Сирия будет служить интересам регионального и глобального мира.

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