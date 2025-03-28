28 марта в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов.

По данным Геологической службы США, эпицентр находился недалеко от города Мандалай — второго по величине города страны, где проживает около 1,5 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

За основным толчком последовал сильный афтершок.

Как сообщает Reuters, жители Мандалая выбегали на улицы в панике. Один из очевидцев рассказал, что на его глазах рухнуло пятиэтажное здание.

«Мы все выбежали из дома, когда все начало трястись. Все вышли на дорогу и не осмеливаются вернуться в здания», — сказал он.

В соцсетях распространяются видео с последствиями землетрясения. На кадрах видны разрушенные здания и толпы людей на улицах.

Подземные толчки ощущались также в столице Мьянмы Янгоне и в Бангкоке — столице соседнего Таиланда.

В Бангкоке здания качались в течение нескольких минут. В офисной башне в центре города двери и окна скрипели, люди в панике выбегали на улицу.

Многие очевидцы были в халатах и купальниках — часть из них находилась в бассейнах на крышах небоскребов, откуда начала выливаться вода.

Информации о числе пострадавших пока не поступало.