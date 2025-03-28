ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Землетрясение в Мьянме
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, вызвав разрушения и панику в городах страны, а также в столице Таиланда
Землетрясение в Мьянме
Di earthquake cause huge panic across di kontri / Reuters
28 марта 2025 г.

28 марта в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов.

По данным Геологической службы США, эпицентр находился недалеко от города Мандалай — второго по величине города страны, где проживает около 1,5 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

За основным толчком последовал сильный афтершок.

Как сообщает Reuters, жители Мандалая выбегали на улицы в панике. Один из очевидцев рассказал, что на его глазах рухнуло пятиэтажное здание.

«Мы все выбежали из дома, когда все начало трястись. Все вышли на дорогу и не осмеливаются вернуться в здания», — сказал он.

В соцсетях распространяются видео с последствиями землетрясения. На кадрах видны разрушенные здания и толпы людей на улицах.

Подземные толчки ощущались также в столице Мьянмы Янгоне и в Бангкоке — столице соседнего Таиланда.

В Бангкоке здания качались в течение нескольких минут. В офисной башне в центре города двери и окна скрипели, люди в панике выбегали на улицу.

Многие очевидцы были в халатах и купальниках — часть из них находилась в бассейнах на крышах небоскребов, откуда начала выливаться вода.

Информации о числе пострадавших пока не поступало.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us