МИД России призвал не искажать слова помощника президента РФ Владимира Мединского о возможном превращении Украины в «огромный Карабах» после критики со стороны Баку.

«Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова ТАСС. Дипломат подчеркнула, что Россия официально признает Карабах территорией Азербайджана, а Мединский говорил об историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей.

9 июня Мединский заявил, что заморозка украинского конфликта без реальных мирных договоренностей может превратить Украину в «огромный Карабах», что в случае попытки НАТО «отвоевать» страну грозит ядерной войной.

В ответ пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил Мединского в искаженном описании Карабахского конфликта. Он назвал неуместным сравнение ситуации в Украине с Карабахом, поскольку данный регион является исконно азербайджанской землей, что признавала и Москва.