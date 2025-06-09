ПОЛИТИКА
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НАТО готовится к конфликту с Россией
Генсек альянса Марк Рютте призывает Европу к срочной милитаризации
НАТО готовится к конфликту с Россией
Марк Рютте / Reuters
17 часов назад

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса в кратчайшие сроки нарастить военный потенциал, чтобы подготовиться к возможному конфликту с Россией, который, по его словам, может произойти в ближайшие годы.

Рютте отметил, что Россия перестроила свою экономику на военные рельсы, что требует от Европы ускоренной милитаризации. «Россия производит в 4 раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые, хотя ее экономика в 25 раз меньше всех экономик НАТО. Боеприпасы — это основа любого конфликта», - подчеркнул он.

Он также указал, что в настоящее время Россия не готова к конфликту с НАТО, однако ситуация может измениться в течение 3-5 лет. «Например, на днях начальник Генерального штаба Германии заявил, что Россия будет готова напасть на НАТО к 2029 году (через четыре года)», - сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Рютте призвал страны НАТО увеличить выпуск танков, ударных систем, беспилотников, а также значительно усилить системы ПВО и создать крупные запасы боеприпасов.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране «придется реагировать» на «агрессивные действия» со стороны НАТО, комментируя возможность размещения ракет средней и меньшей дальности: «Конечно, в какой-то момент, когда уже ничего не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действий за собой оставим».

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