Руководство Республиканской партии в Сенате призвало своих коллег усилить осуждение спонтанных протестов, вспыхнувших на выходных в Лос-Анджелесе из-за агрессивных операций иммиграционной службы (ICE) по аресту и депортации иностранцев, сообщает американское издание Axios.

Сенатор Том Коттон в письме к сотрудникам по коммуникациям подчеркнул, что протесты дают республиканцам «возможность напомнить американцам, насколько экстремальна позиция Демократической партии по вопросам иммиграции».

Республиканцы видят в ситуации политический шанс, отмечая, что «все сенаторы-демократы», высказавшиеся по данной теме, поддержали протестующих.

Особое внимание уделяется губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, которого Коттон назвал «главным пособником этих беспорядков». В посте на X (бывший Twitter) он написал: «Какой губернатор обвиняет полицейских и Национальную гвардию в разжигании насилия?».

Президент Дональд Трамп, вопреки возражениям губернатора Ньюсома, взял Национальную гвардию под федеральный контроль и задействовал ее для подавления протестов. Это исключительная мера, так как обычно Национальная гвардия подчиняется властям штатов. Трамп также пригрозил арестом самому Ньюсому, усиливая напряженность между федеральными властями и руководством Калифорнии.

Издание Axios сообщает, что республиканцы намерены использовать протесты для продвижения спорного «Большого красивого законопроекта» Дональда Трампа, предполагающего выделение значительных средств для Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE).

Ранее миллиардер Илон Маск резко раскритиковал «Большой красивый законопроект», назвав его «отвратительной мерзостью» и «возмутительным», объясняя это значительным увеличением дефицита бюджета США, что противоречит предвыборным обещаниям Дональда Трампа.