ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Казахстан готовится запретить никабы
Сенат республики рассматривает поправку о запрете одежды, скрывающей лицо в общественных местах
Казахстан готовится запретить никабы
Женщины в никабе / Reuters
3 часа назад

Казахстан может присоединиться к соседним центральноазиатским странам, запретившим ношение одежды, закрывающей лицо. Сегодня в казахстанском Сенате обсуждается поправка в закон «О профилактике правонарушений», «запрещающая ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица».

Предлагаемый запрет предусматривает ряд исключений: когда закрытие лица необходимо для исполнения требований казахстанских законов, служебных обязанностей, в медицинских целях, для гражданской защиты, при неблагоприятных погодных условиях, а также для участников спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Инициатива рассматривается на заседании рабочей группы комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

В этом отношении Казахстан может последовать примеру соседних республик. С 1 февраля Кыргызстан запретил никаб под угрозой штрафа в 230 долларов. Узбекистан ввел аналогичный запрет еще в 2023 году со штрафами от 250 до 380 долларов. В Таджикистане никаб запрещен из-за «противоречия национальным ценностям».

Истории
Отец Маска приехал в Москву на форум «Царьграда»
США все еще ждут ответа России на удары по самолетам
Без SpaceX — только «Союзы»
Новый нефтяной обвал?
Германия дала себе три года на переоснащение армии
Вэнс: конфликт с Трампом плохо обернется для Маска
«Вагнер» уходит из Мали
Трамп празднует победу над журналистами
Китай и ЕС приходят к компромиссу
Турция покоряет космос
Маск создаст альтернативную «Америку»
Франция запускает производство дронов в Украине
Китай — ключевой инвестор Казахстана
Израиль пытается скрыть правду о Газе
Зеленский: Трамп не может понять боль Украины
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us