Казахстан может присоединиться к соседним центральноазиатским странам, запретившим ношение одежды, закрывающей лицо. Сегодня в казахстанском Сенате обсуждается поправка в закон «О профилактике правонарушений», «запрещающая ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица».

Предлагаемый запрет предусматривает ряд исключений: когда закрытие лица необходимо для исполнения требований казахстанских законов, служебных обязанностей, в медицинских целях, для гражданской защиты, при неблагоприятных погодных условиях, а также для участников спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Инициатива рассматривается на заседании рабочей группы комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

В этом отношении Казахстан может последовать примеру соседних республик. С 1 февраля Кыргызстан запретил никаб под угрозой штрафа в 230 долларов. Узбекистан ввел аналогичный запрет еще в 2023 году со штрафами от 250 до 380 долларов. В Таджикистане никаб запрещен из-за «противоречия национальным ценностям».