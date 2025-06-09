Израиль поддержал американскую инициативу по выводу миротворцев ООН (UNIFIL) из Ливана, что может привести к расформированию миссии, созданной 47 лет назад для поддержания мира на юге страны, сообщает израильская газета Israel Hayom. Ливан, в свою очередь, обратился за помощью к Франции, надеясь сохранить присутствие UNIFIL.

Документы Белого дома показывают, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает вывод UNIFIL как способ снизить затраты и упростить военные операции, в то время как Израиль выражает недовольство деятельностью миротворцев в соседней арабской стране.

В настоящее время 10 тысяч миротворцев из почти 50 стран дислоцированы между рекой Литани и ливано-израильской границей. Израиль считает миссию избыточной, особенно после того, как ливанская армия взяла на себя контроль над югом страны, однако сам Ливан опасается, что отсутствие миротворцев усилит напряженность с еврейским государством.

Франция, как ключевой партнер, пытается убедить администрацию Трампа сохранить миротворческие силы в Ливане, передает «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на источники в UNIFIL.

Сообщается, что Соединенные Штаты еще не приняли окончательного решения. «Американцы направят военную делегацию для проведения оценки и, соответственно, примут решение, но на данный момент нет информации о том, когда они прибудут», — сообщили источники.

С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня ливанская армия постепенно развертывала свои силы к югу от Литани, взяв под контроль большую часть районов занимаемых ранее «Хезболлой». Израиль вывел большую часть своих войск из Ливана, однако продолжает оккупацию нескольких стратегических высот в соседней стране.

На прошлой неделе армия Израиля начала новую волну авиаударов по всему Ливану. Удары пришлись по жилым кварталам накануне Ид аль-Адха — одного из важнейших праздников в исламском календаре.