Ночью на 10 июня Россия нанесла массированные удары по территории Украины с использованием дронов-камикадзе. В результате атак, которые продлились около пяти часов, были повреждены жилые дома и объекты медицинской инфраструктуры, включая роддом в Одессе. По данным украинских властей, погибли по меньшей мере три человека — один в Киеве, двое в Одессе, ранены — не менее 13.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах в нескольких районах столицы. В Шевченковском районе загорелись автомобили и балкон жилого дома, в Дарницком — обломки дрона повредили частное домовладение. В Оболонском районе обломки упали на территорию школы и аптеку. Пожар также возник в многоэтажке в Соломенском районе. По данным администрации города, пострадали 7 из 10 районов Киева. По меньшей мере четверо киевлян были госпитализированы.

В Одессе дроны атаковали родильное отделение и здание экстренной медицинской помощи. По словам губернатора Олега Кипера, пациенты и персонал были эвакуированы. Погибли двое мужчин, девять человек получили ранения. Один из погибших — 59-летний житель разрушенного дома в центре города. Власти говорят, что удары вызвали пожары в жилых домах. Осколками повреждены фасады и выбиты окна в ряде зданий.

По данным The Associated Press, в Киеве загорелись крыши жилых домов и складов, один из жителей, 25-летний Василий Песенко, рассказал, как лежал в кровати и услышал приближающийся дрон: «Я надеялся, что он пролетит мимо. Но он подлетал все ближе — и все взорвалось».

Начальник киевской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что удары носили «террористический» характер и были направлены на запугивание мирного населения. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, атаки по гражданским объектам говорят о том, что «россияне каждый день врут о желании мира, но каждый день целятся в мирных жителей».

Это вторая ночь подряд с массированными дронами — накануне была зафиксирована крупнейшая атака с использованием почти 500 средств доставки взрывчатки — ракет и дронов — с начала войны в 2022 году.

Украинский замминистра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Москва отвергает мирные усилия и призвал к немедленному введению новых санкций. Он также отметил необходимость срочного наращивания системы ПВО, в частности, усиления противоракетной защиты НАТО на 400%.

В то же время, по данным украинских источников, Россия продолжает наступление на восточном фронте и заявляет о новых захваченных территориях.