Министерство иностранных дел Азербайджана выразило глубокое сожаление и удивление в связи с заявлением помощника президента РФ Владимира Мединского, назвавшего Карабах «спорной территорией» и сравнившего ситуацию в Южном Кавказе с конфликтом между Россией и Украиной.

В официальном заявлении Министерства иностранных дел подчеркивается, что Карабах никогда не был спорной территорией, а является исконной частью Азербайджана, что признано, в том числе, самой Россией. «Удивительно, что помощник президента РФ и председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению не осведомлен об этом факте», — отмечается в заявлении.

В ведомстве также подвергли критике попытку Мединского провести параллели между конфликтом в Карабахе и российско-украинской войной: «Азербайджан никогда не посягал на территориальную целостность других государств и не вел агрессивных войн. Сравнение с действиями Азербайджана, восстановившего свою территориальную целостность в ходе Отечественной войны 2020 года и антитеррористических мероприятий 2023 года, абсолютно неуместно».

Кроме того, азербайджанская сторона призвала помощника президента РФ воздержаться от некорректных заявлений по вопросам, выходящим за рамки его компетенции, чтобы не наносить ущерб межгосударственным отношениям.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что замораживание конфликта в Украине по текущей линии фронта без заключения полноценного мирного договора превратит регион в «огромный Карабах».