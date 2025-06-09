Глава штата Калифорния Гэвин Ньюсом в интервью Fox News резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за решение федерализировать Национальную гвардию штата, назвав главу государства «аморальным» и «безрассудным».

«Дональд Трамп безрассуден, он аморален, — заявил Ньюсом. — Он совершил незаконный и антиконституционный акт, федерализировав Национальную гвардию, и подвергает риску жизни людей».

По словам губернатора, Трамп обошел полномочия властей штата, не проведя консультаций и не согласовав правила применения сил. «Это по определению незаконно. <...> Не было никакого сотрудничества, никакого обсуждения, никакого учета правил взаимодействия», — добавил он, отметив, что такие действия усугубляют ситуацию и создают угрозу для безопасности граждан.

Ньюсом предупредил протестующих граждан, что «Дональд Трамп использует вас в качестве предлога для милитаризации города и обхода нашей демократии», призвав демонстрантов соблюдать спокойствие.

«Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжигал пламя и незаконно действовал, чтобы федерализировать Национальную гвардию. Приказ, который он подписал, касается не только Калифорнии. Он позволит ему сделать то же самое в ЛЮБОМ штате. Мы подаем на него в суд», — заявил губернатор. «Дональд Трамп должен отступить. Ему нужно уйти».

Ранее президент США Дональд Трамп, заявив об ухудшающейся ситуации в штате, распорядился ввести в город военные подразделения. «Не дайте этим бандитам выйти сухими из воды. <...> АРЕСТОВЫВАЙТЕ ЛЮДЕЙ В МАСКАХ, НЕМЕДЛЕННО!» — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Протесты начались 6 июня. Поводом стала операция по соблюдению иммиграционного законодательства. Жители стали блокировать улицы, начались стычки с полицией. Применялись слезоточивый газ, светошумовые гранаты и фейерверки.