Президент США Дональд Трамп вновь вывел из себя союзников по НАТО и чиновников в Москве. Глава Белого дома заявил, что именно США были единственной страной, которая по-настоящему победила во Второй мировой войне.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил: «Мы — единственные, кто не празднует День Победы, и при этом именно мы выиграли войну. Россия помогала, но победили мы».

Он рассказал, что недавно разговаривал с мировыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, о праздновании годовщины победы во Второй мировой. Макрон отметил, что Франция чтит этот день. В ответ Трамп подчеркнул, что, несмотря на это, именно США одержали победу.

При этом он признал масштабные потери Советского Союза, заявив: «Они потеряли 51 млн человек». Однако Трамп настаивал, что решающую роль сыграли все же американские военные.

Это не первое подобное заявление президента. В конце мая он отметил, что США внесли «наибольший вклад» в победу над фашизмом. Хотя он признал вклад советской армии, параллельно он вновь отметил, что американские войска были «доминирующей силой» войны.

Ранее в мае Трамп подписал прокламацию, объявив 8 мая Днем Победы в Европе. Он подчеркнул, что войну невозможно было бы выиграть без жертв со стороны американских солдат.

США вступили во Вторую мировую войну в декабре 1941 года, после нападения Японии на Перл-Харбор. К этому моменту Великобритания уже более двух лет сражалась против нацистской Германии, а Советский Союз — с июня 1941 года.

Германия подписала акт о капитуляции 8 мая 1945 года. В России этот день отмечается 9 мая из-за разницы во времени. Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

Заявления Трампа вызвали бурю возмущению в Британии: британские СМИ подчеркивают, что Трамп намеренно поднимает эту тему, чтобы отвлечь внимание от протестов в Лос-Анджелесе.



