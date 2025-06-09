ХАМАС победил израильскую армию, заявил в статье изданию Maariv генерал-майор израильской армии в отставке Ицхак Брик. По его словам, данное поражение стало «серьезным ударом по сдерживающей силе Израиля», подорвав доверие к армии и правительству.



Брик указал на стратегическую ошибку армии - недостаточное финансирование беспилотников и баллистических ракет, а также прямо связал большие потери с действиями кабинета Нетаньяху.

«Армия, которая считала себя самой сильной на Ближнем Востоке, потерпела поражение от ХАМАС», — написал Брик, отметив, что израильское руководство недооценило противника.

Военный эксперт подробно разобрал стратегические просчеты армии, указав на избыточное инвестирование в авиацию на фоне недостаточного развития других видов войск. По его мнению, армия подготовилась к войнам прошлого, а не будущего, игнорируя такие угрозы, как гиперзвуковые ракеты и дроны.

«В одно и то же время и даже в одних и тех же местах, где наши солдаты пребывают на поверхности, ХАМАС свободно перемещается под землей», - продолжил генерал. «Израильской армии редко удается нанести удар по ХАМАС, однако в основном удары наносятся по непричастным жителям Газы, которые в основном получают ранения от бомб авиации и перемещающихся с места на место».

Брик заявил, что правительство Нетаньяху сознательно затягивает войну, усугубляя кризис, вопреки предупреждениям военных экспертов: «Они потеряли рациональное мышление и фокусируются только на личной и политической выживаемости».

«Они [правительство премьера Нетаньяху] ведут народ Израиля к коллективному самоубийству», - подытожил военный эксперт и генерал в отставке.

В сентябре Ицхак Брик в статье для газеты «Haaretz» предупредил, что война в Газе стремительно истощает армию еврейского государства. «Если мы продолжим воевать в Газе, совершая рейды и повторные налеты на одни и те же цели, мы не только не доведем ХАМАС до краха, но и рухнем сами. [...] Израиль разрушил всего несколько процентов от общей протяженности подземных туннелей ХАМАС».

В конце мая правительство Израиля одобрило призыв до 450 тысяч резервистов в течение ближайших трех месяцев. Эта мобилизация превосходит масштабы призыва октября 2023 года и является самой крупной в истории страны, превышая мобилизацию 1973 года (400 тысяч человек).