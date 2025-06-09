Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что прекращение расширения НАТО остается главным условием для нормализации отношений с Западом, охарактеризовав данный вопрос как «острейший» для российской стороны.

«С американской стороны требуются практические шаги, направленные на устранение первопричин принципиальных противоречий между нами в области безопасности, — призвал дипломат. — Среди этих причин на переднем плане — экспансия НАТО».

Дипломат подчеркнул, что без решения данной «принципиальной и острейшей» для России проблемы «урегулировать нынешний конфликт в Евроатлантике просто невозможно».

Рябков отметил, что Вашингтон, хотя и осознает остроту ситуации, не проявляет инициативы по вопросам контроля вооружений. «Во всяком случае, никакой конкретики на этот счет с американской стороны нам не поступало», — констатировал замминистра.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все страны — члены НАТО согласились с присоединением Украины к альянсу, и подчеркнул, что этот вопрос не может быть частью мирных переговоров Москвы и Киева.