ПОЛИТИКА
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Россия выдвигает новые условия мира
Замглавы МИД РФ указал на ключевую преграду к урегулированию конфликта
Россия выдвигает новые условия мира
Сергей Рябков / Reuters
18 часов назад

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что прекращение расширения НАТО остается главным условием для нормализации отношений с Западом, охарактеризовав данный вопрос как «острейший» для российской стороны.

«С американской стороны требуются практические шаги, направленные на устранение первопричин принципиальных противоречий между нами в области безопасности, — призвал дипломат. — Среди этих причин на переднем плане — экспансия НАТО».

Дипломат подчеркнул, что без решения данной «принципиальной и острейшей» для России проблемы «урегулировать нынешний конфликт в Евроатлантике просто невозможно».

Рябков отметил, что Вашингтон, хотя и осознает остроту ситуации, не проявляет инициативы по вопросам контроля вооружений. «Во всяком случае, никакой конкретики на этот счет с американской стороны нам не поступало», — констатировал замминистра.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все страны — члены НАТО согласились с присоединением Украины к альянсу, и подчеркнул, что этот вопрос не может быть частью мирных переговоров Москвы и Киева.

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