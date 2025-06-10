ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль депортирует активистов «Флотилии свободы»
Активисты с задержанного у Газы гуманитарного судна Madleen доставлены в аэропорт для выдворения, сообщил израильский МИД
Израиль депортирует активистов «Флотилии свободы»
/ AP
4 часа назад

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что активисты с судна Madleen, задержанного по пути в сектор Газа, доставлены в аэропорт Бен-Гурион для депортации. По данным ведомства, некоторые из них вылетят в ближайшие часы, остальные — будут депортированы по решению суда, если откажутся подписывать документы.

Израильские силы захватили судно в понедельник, сорвав его миссию по доставке гуманитарной помощи в осажденный эксклав. На борту находились 12 человек — 11 активистов и один журналист, в том числе депутат Европарламента от Франции и Палестины Рима Хасан.

Среди задержанных также активисты из Германии, Франции, Бразилии, Турции, Испании и Нидерландов, а также журналист телеканала Al Jazeera.

МИД Израиля сообщил, что с активистами в аэропорту встретились консулы их стран.

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, сказал: «Думаю, у Израиля и так достаточно проблем, чтобы еще и похищать Грету Тунберг».

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