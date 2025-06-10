ПОЛИТИКА
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Китайские редкоземы растопят сердце Трампа?
США готовы снять ограничения на технологии в обмен на китайские уступки по редкоземельным металлам
Китайские редкоземы растопят сердце Трампа?
Скотт Бессент и Хэ Лифэн / Reuters
2 часа назад

Торговые переговоры между США и Китаем продолжаются второй день в Лондоне, где стороны обсуждают взаимные уступки по технологическим ограничениям и поставкам редкоземельных элементов. Администрация Трампа готова отменить ряд недавних мер против китайского экспорта в обмен на ослабление Пекином ограничений на редкоземельные металлы, пишет Bloomberg.

Первый день переговоров в особняке Ланкастер-хаус длился более шести часов. Американскую делегацию возглавил министр финансов Скотт Бессент, китайскую — вице-премьер Хэ Лифэн. Бессент назвал встречу «хорошей», а министр торговли США Говард Лутник — «плодотворной».

«Мы хорошо работаем с Китаем. С Китаем нелегко, — заявил Трамп журналистам в Белом доме. — Я получаю только хорошие отчеты».

США сигнализируют о готовности снять ограничения на экспорт программного обеспечения для разработки чипов, деталей реактивных двигателей, химикатов и ядерных материалов. Китай контролирует почти 70% мирового производства редкоземельных элементов, критически важных для смартфонов, истребителей и ядерных реакторов.

На вопрос о возможности отмены ограничений Трамп ответил «посмотрим», добавив: «Китай много лет обирал Соединенные Штаты», но «мы хотим открыть Китай».

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй в статье на первой полосе People's Daily заявил, что не обеспокоен американскими ограничениями — китайские компании могут использовать альтернативные технологии производства чипов для достижения аналогичных результатов.

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