Организация Amnesty International обвинила Израиль в «трансляции геноцида в прямом эфире» против палестинцев в Газе. Военная кампания, по словам правозащитников, сопровождалась массовыми убийствами, разрушением инфраструктуры и насильственным перемещением почти 90% населения анклава. Об этом говорится в ежегодном докладе организации, опубликованном в понедельник.

По данным Amnesty, действия Израиля сопровождались «особым намерением уничтожить палестинцев в Газе», что, по оценке организации, соответствует определению геноцида. Генсек Amnesty Аньес Калламар заявила, что «государства лишь наблюдали, как Израиль уничтожал целые семьи, разрушал дома, больницы, школы и источники средств к существованию». Израиль отверг обвинения в геноциде, выдвинутые Amnesty, другими правозащитными организациями и рядом стран.

Доклад Amnesty зафиксировал многочисленные военные преступления, включая преднамеренные атаки на гражданских лиц, несоразмерные удары и разрушение объектов гражданской инфраструктуры. Организация также заявила, что на протяжении 2024 года действия Израиля привели к беспрецедентной гуманитарной катастрофе, оставив 1,9 млн жителей Газы без жилья, еды, доступа к воде и медицинской помощи.

Кроме того, Amnesty обратила внимание на усиление насилия на оккупированном Западном берегу, подчеркнув рост незаконных убийств палестинцев и поддерживаемых государством нападений со стороны поселенцев. Директор Amnesty по Ближнему Востоку и Северной Африке Хеба Мораеф осудила «чудовищные уровни страданий» палестинцев и неспособность мирового сообщества остановить происходящее.