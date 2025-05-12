Депутат от Бурсы и заместитель председателя Партии справедливости и развития (AK Parti) Эфкан Ала выступил с заявлением, в котором подтвердил, что террористическая организация объявила о роспуске и разоружении.

«На пути к Турции без террора пройдено очень важное рубежное звено», — заявил Ала. Он подчеркнул, что принято решение о прекращении деятельности и ликвидации нелегальных структур, что означает переход к следующей стадии.

По его словам, механизмы, касающиеся дальнейших действий и управления процессом, будут приведены в действие в соответствии с необходимыми процедурами.

Ала также отметил, что Турция продолжает движение к поставленной цели при твердой политической воле, проявленной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Партии националистического движения (MHP) Девлетом Бахчели.

«Благодаря решимости и лидерству уважаемого президента и господина Бахчели мы уверенно продвигаемся к цели Турции без террора», — отметил он.