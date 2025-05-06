Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шара в среду, 7 мая. Это станет первым визитом нового сирийского руководителя в Европу. Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон намерен подтвердить поддержку Францией «построения новой, свободной, стабильной и суверенной Сирии, уважающей все составляющие сирийского общества».

Макрон, как сообщает Елисейский дворец, намерен обозначить ключевые ожидания Парижа от нового сирийского руководства: стабилизация региона, включая Ливан, и борьба с терроризмом.

Приглашение в Париж было впервые направлено в феврале, вскоре после свержения Башара Асада. В марте Макрон повторил приглашение, отметив позитивный характер первых переговоров с переходными властями.

После свержения Асада Израиль активизировал удары по сирийской территории, в том числе вблизи президентского дворца в Дамаске. Правительство Сирии назвало удар «опасной эскалацией», а ООН призвала Израиль немедленно прекратить атаки на соседнюю страну.