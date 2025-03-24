ВОЙНА В ГАЗЕ
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Танки и бронемашины: Израиль расширяет захват Газы
Израильская армия готовится к расширению наземной операции в Газе, перебрасывая танки и тысячи солдат на юг сектора
Танки и бронемашины: Израиль расширяет захват Газы
Израильский танк / Reuters
24 марта 2025 г.

Израильские военные сообщили о переброске 36-й бронетанковой дивизии — крупнейшего соединения в составе армии — в зону ответственности Южного округа. По данным пресс-службы, дивизия, оснащенная бронемашинами и танками, участвует в подготовке к «наступательным операциям» на территории сектора Газа.

Армия заявила, что дивизия ранее участвовала в операциях как на севере Газы, так и на юге Ливана, и теперь готовится к расширению оккупации палестинского анклава.

Военные действия возобновились утром 18 марта — спустя два месяца после соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 19 января. С момента новых атак погибли более 670 палестинцев, в том числе дети, женщины и пожилые, еще свыше 1200 человек получили ранения.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Газе, общее число погибших с 7 октября 2023 года превысило 50 тыс., ранены — более 113 тыс. человек.

Израиль заявил, что усиливает военную кампанию против ХАМАС из-за отказа движения принять новые предложения о перемирии. В ХАМАС обвинили Израиль в невыполнении обязательств перед международными посредниками и возобновлении «геноцида палестинского народа».

На фоне возобновления атак в Израиле также обострились внутриполитические споры. Правительство Биньямина Нетаньяху освободило от должности главу Шин-Бет — службы внутренней безопасности.

На этой неделе израильская армия начала наземную операцию в коридоре Нетцарим, разделяющем Газу с севера на юг. Также продолжается расширение буферной зоны: армия захватывает новые участки побережья в районах Бейт-Лахии и Хан-Юнуса.

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