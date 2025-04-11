На Анталийском дипломатическом форуме (ADF2025) прошла панельная дискуссия на тему «Поиск партнерства в эпоху многополярности».

Участники подчеркнули, что в условиях изменения мирового порядка многосторонний подход открывает новые возможности. Была отмечена важность диалога и дипломатических инструментов для преодоления существующих вызовов и поиска точек соприкосновения между странами.

Модератором дискуссии выступил депутат от Партии справедливости и развития (AK Parti) в Анталье и глава турецкой делегации на Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу. В мероприятии принял участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

С речами выступили президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Молдовы Дорин Речан, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Болгарии Николай Желязков и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Президент Черногории Яков Милатович заявил, что несмотря на трудные времена, дипломатия помогает укреплять отношения между странами. Он напомнил о прошлом противостоянии Османской империи и балканских государств, отметив, что сегодня благодаря дипломатическим усилиям отношения с Турцией значительно улучшились.

Милатович подчеркнул важность культурного сходства и партнерства для преодоления трудностей. Он отметил, что Черногория, как член НАТО, располагается в центре Балкан, что усиливает значение регионального сотрудничества. Президент также заявил, что Черногория активно стремится к вступлению в Европейский союз к 2028 году.

По его словам, платформы вроде ADF предоставляют возможности для решения глобальных проблем.

«Использование диалога и дипломатических инструментов очень важно. Для чего? Очень важно преодолевать трудности и видеть общую позицию, находясь в разных точках», — отметил он.

Милатович также подчеркнул значение эмпатии в дипломатии и добавил, что Турция, находясь на пересечении трех континентов, может играть более решающую роль в международных делах.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан подчеркнул значимость таких платформ, как ADF, для решения региональных, экономических и геополитических вызовов. Он заявил, что Молдова стремится к членству в Европейском союзе, а защита многосторонних институтов — ключ к обеспечению безопасности.

Речан отметил, что мир стал более фрагментированным, а международная политика требует партнерства. При этом он подчеркнул, что многосторонность в долгосрочной перспективе остается важнейшим принципом международной политики.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Турция является надежным и стратегическим партнером его страны. Он отметил, что многополярный мир предоставляет возможности и что правительство Грузии стремится углубить международное сотрудничество. Кобахидзе сообщил, что Грузия подписала соглашения о свободной торговле с 50 странами и играет важную роль в соединении Европы с Азией.

Премьер подчеркнул, что приоритетами политики Грузии остаются экономическое развитие, мир и соответствие приоритетам Европейского союза. Он заявил, что Турция обладает мирным видением и способствует развитию. Грузия, в свою очередь, будет продолжать поддерживать это видение и укреплять сотрудничество на международной арене.

Премьер-министр Болгарии Николай Желязков отметил, что многосторонность и глобальное управление должны основываться на общих правилах. Он подчеркнул, что международные отношения должны строиться на взаимности и недискриминационном подходе. Желязков отметил, что Великобритания нарушила принципы многосторонности, выйдя из ЕС, но процесс региональной интеграции продолжается.

По его словам, многополярный мир создает риски для международного баланса, однако однополярность также не является устойчивым решением. Желязков заявил, что именно многосторонность открывает возможности для сотрудничества и партнерства, и человечество не имеет альтернативы этому подходу.

«Многосторонние подходы уже доказали свою эффективность, и мы должны продолжать двигаться в данном направлении», — добавил он.

Бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович отметила, что в современном мире усиливается конкуренция, но сохраняется и потенциал для сотрудничества. По ее словам, национальные интересы становятся определяющим фактором в международных отношениях, а страны выстраивают свои позиции в зависимости от обстоятельств.

Она указала на непредсказуемость текущей международной обстановки и влияние общественного мнения, подчеркнув сложности, связанные с дезинформацией. По ее словам, даже в условиях роста жесткой силы возможно сотрудничество между странами.

Китарович отметила, что Турция, как член НАТО, может выступать мостом в отношениях с Россией и играть важную роль в регионе Черного моря. Она напомнила о своих встречах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Президент Эрдоган продемонстрировал невероятное лидерство. Мы неоднократно обсуждали с ним важные вопросы, как касающиеся наших соседей, так и глобальных проблем», — заявила она.

Анталийский дипломатический форум (ADF2025) проходит с 11 по 13 апреля в конгресс-центре NEST в районе Белек. Форум проходит под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и при поддержке Министерства иностранных дел Турции.

Ожидается участие более 20 глав государств и правительств, свыше 70 министров, в том числе более 50 министров иностранных дел, около 60 высокопоставленных представителей международных организаций и более 4 тыс. гостей, включая студентов, дипломатов и представителей гражданского общества.

На более чем 50 сессиях форума обсуждаются вопросы, касающиеся различных регионов — от Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона до Африки и Латинской Америки. Темами обсуждения также станут изменение климата, борьба с терроризмом, гуманитарная помощь, цифровизация, продовольственная безопасность и искусственный интеллект.