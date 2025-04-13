ВОЙНА В УКРАИНЕ
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В Турции наконец пройдут прямые переговоры РФ и Украины?
Анкара примет встречу по безопасности в Черном море в свете потенциального перемирия между Москвой и Киевом
В Турции наконец пройдут прямые переговоры РФ и Украины?
/ Reuters
13 апреля 2025 г.

Турция может принять первые прямые переговоры между Украиной и Россией — они будут затрагивать вопросы безопасности в Черном море, сопряженные с потенциальным перемирием. Как сообщили в турецком Минобороны, встреча пройдет 16–17 апреля в штабе Военно-морских сил в Анкаре с участием военных представителей иностранных государств.

«Встреча по вопросам безопасности в Черном море в свете возможного прекращения огня между РФ и Украиной пройдет 15-16 апреля в штабе командования Военно-морских сил Турции. В ней примут участие военные представители иностранных государств, будет обсуждаться военно-морской аспект военного планирования для поддержания мира в Черном море», — говорится в официальном сообщении.

Ведомство не уточнило состав, однако CNN Türk со ссылкой на источники в Минобороны Турции писало, что участие во встрече примут как представители Киева, так и Москвы. Цель встречи — обсудить обеспечение стабильной обстановки в регионе. Ни Россия, ни Украина пока официально не подтвердили участие.

Анкара продолжает активно участвовать в дипломатических усилиях по прекращению войны, начавшейся в феврале 2022 года. Турция неоднократно предлагала свои услуги в качестве посредника и площадки для переговоров. Именно в Турции состоялись первые прямые переговоры глав МИД России и Украины в марте 2022 года.

В результате той инициативы была достигнута «зерновая сделка», позволившая экспортировать украинское зерно через Черное море. Однако в июле 2023 года Россия вышла из соглашения, сославшись на ограничения в отношении собственных агроэкспортеров.

Глава МИД Украины Андрей Сибига на Анталийском дипломатическом форуме на минувшей неделе назвал роль Турции и лично президента Эрдогана в продвижении к справедливому миру «неоценимой». Он подчеркнул важность партнерства с Анкарой в сфере безопасности и экономики, а также отметил вклад Турции в обеспечение продовольственной стабильности через Черноморскую зерновую инициативу, а также выразил надежду на участие турецких компаний в восстановлении страны.

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