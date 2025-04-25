ПОЛИТИКА
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Иранское ТВ обвинили в разжигании розни
Четверо сотрудников Первого канала иранского государственного телевидения арестованы после трансляции передачи с оскорблениями в адрес исламского халифа Абу Бакра
Иранское ТВ обвинили в разжигании розни
Флаг Ирана / Reuters
25 апреля 2025 г.

Судебные органы Ирана сообщили об аресте четырех сотрудников Первого канала иранского государственного телевидения (IRIB) по делу о «раскольническом содержании», прозвучавшем в эфире 23 апреля.

По информации прокуратуры Тегерана, инцидент произошел в программе «Лицо семьи», где были использованы оскорбительные выражения в адрес Абу Бакра — одного из первых халифов и уважаемой фигуры в суннитском исламе.

После выхода передачи IRIB уволил двух руководителей канала и передал в суд дела восьми человек, причастных к подготовке и выпуску эфира.

Национальная вещательная компания также обратилась к органам безопасности с просьбой провести срочное расследование и установить все обстоятельства произошедшего.

Инцидент вызвал резкую реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. Особенное внимание инциденту уделили представители власти, что привело к публичному вмешательству прокуратуры и началу уголовного производства.

Это уже не первый случай, когда IRIB подвергается критике за спорный контент. Ранее в апреле телеканал Nesim, входящий в структуру IRIB, показал сатирическую передачу с насмешками в адрес саудовских чиновников. После этого руководство вещателя объявило о дисциплинарных мерах.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией, разорванные в 2016 году, были восстановлены в 2023 году при посредничестве Китая. На прошлой неделе в Тегеран с визитом прибыл министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман, который провел встречи с президентом Масудом Пезешкианом и аятоллой Али Хаменеи.

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