ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль бьет по последним больницам Газы
Минздрав сектора заявил, что израильские военные намеренно уничтожают электрогенераторы госпиталей
Израиль бьет по последним больницам Газы
Пациенты клиники в Газе бегут от израильских обстрелов / AP
3 часа назад

Израильские удары по северу Газы парализовали работу всей медицинской системы сектора. Минздрав эксклава 21 мая заявил, что израильская армия целенаправленно выводит из строя генераторы клиник, чтобы остановить работу больниц и заставить врачей прекратить оказывать помощь. 

В министерстве уточнили: ситуация на севере Газы стала «катастрофической» после того, как последняя действующая клиника — Индонезийская больница в Джебалии — оказалась в израильской осаде. Больница подвергается постоянным обстрелам, несмотря на заявления врачей о том, что в учреждении находятся беременные и дети. 

20 мая израильский авиаудар повредил электроснабжение больницы. Возник крупный пожар, полностью уничтоживший местную систему водоснабжения. ВОЗ сообщила как минимум об одном погибшем сотруднике. Пациенты остались без еды и воды. 

Палестинские спасатели пытались эвакуировать оставшихся пациентов в другие клиники на юге Газы, однако сделать это непросто: каждый выезд скорой к раненым — рискованное мероприятие. Израильские военные прицельно бьют по врачам, каретам скорой помощи и спасателям, чтобы не дать им спасти раненых, отметили в Минздраве.

Из-за перебоев с топливом экстренная медицинская помощь под угрозой. За последние сутки израильские атаки убили не менее 82 человек, 262 получили ранения. 

ВОЗ заявила, что медицинская система всего сектора, где проживают 2 млн человек, «на грани коллапса». Из 36 больниц функционируют менее 20 — и то частично. ООН зафиксировала почти 700 атак на медучреждения с начала войны.

Израиль утверждает, что ХАМАС якобы использует больницы как укрытия, но подтверждает это выборочно. Однако в палестинском движении опровергли эти заявления, подчеркивая, что Израиль намеренно уничтожает медицинскую систему сектора, чтобы вытеснить палестинцев с севера Газы, а в перспективе — из эксклава вообще.


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