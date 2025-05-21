Израильские удары по северу Газы парализовали работу всей медицинской системы сектора. Минздрав эксклава 21 мая заявил, что израильская армия целенаправленно выводит из строя генераторы клиник, чтобы остановить работу больниц и заставить врачей прекратить оказывать помощь.

В министерстве уточнили: ситуация на севере Газы стала «катастрофической» после того, как последняя действующая клиника — Индонезийская больница в Джебалии — оказалась в израильской осаде. Больница подвергается постоянным обстрелам, несмотря на заявления врачей о том, что в учреждении находятся беременные и дети.

20 мая израильский авиаудар повредил электроснабжение больницы. Возник крупный пожар, полностью уничтоживший местную систему водоснабжения. ВОЗ сообщила как минимум об одном погибшем сотруднике. Пациенты остались без еды и воды.

Палестинские спасатели пытались эвакуировать оставшихся пациентов в другие клиники на юге Газы, однако сделать это непросто: каждый выезд скорой к раненым — рискованное мероприятие. Израильские военные прицельно бьют по врачам, каретам скорой помощи и спасателям, чтобы не дать им спасти раненых, отметили в Минздраве.

Из-за перебоев с топливом экстренная медицинская помощь под угрозой. За последние сутки израильские атаки убили не менее 82 человек, 262 получили ранения.

ВОЗ заявила, что медицинская система всего сектора, где проживают 2 млн человек, «на грани коллапса». Из 36 больниц функционируют менее 20 — и то частично. ООН зафиксировала почти 700 атак на медучреждения с начала войны.

Израиль утверждает, что ХАМАС якобы использует больницы как укрытия, но подтверждает это выборочно. Однако в палестинском движении опровергли эти заявления, подчеркивая, что Израиль намеренно уничтожает медицинскую систему сектора, чтобы вытеснить палестинцев с севера Газы, а в перспективе — из эксклава вообще.



