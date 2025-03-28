ТУРЦИЯ
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Первая леди Турции призывает мир бороться с текстильными отходами
Эмине Эрдоган подтверждает свою приверженность созданию процветающего, справедливого и пригодного для жизни мира для всех, призывая страны предпринять решительные шаги по сокращению отходов и охране окружающей среды
Первая леди Турции призывает мир бороться с текстильными отходами
Эмине Эрдоган / AA
28 марта 2025 г.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган в третью годовщину Международного дня нулевых отходов 30 марта обратилась на мероприятии, прошедшем в Генеральной Ассамблее ООН, с твердым призывом к глобальным действиям против текстильных отходов.

Выступая перед лидерами, экологическими активистами и международными организациями в Генеральной Ассамблее в пятницу, Эрдоган подчеркнула экспоненциальный рост Движения нулевых отходов во всем мире, отметив растущую осведомленность и участие в устойчивом управлении отходами.

Призыв к будущему без отходов

«Нам посчастливилось стать свидетелями формирования глобальной сети осведомленности», — заявила Эрдоган, призывая частных лиц и правительства присоединиться к движению за мир без отходов.

В этом году День нулевых отходов посвящен теме «На пути к нулевым отходам в моде и текстиле», проливая свет на экологическое воздействие быстрой моды и неустойчивого производства текстиля.

«Хотя мы можем легко выбросить одежду, природа не может избавиться от нее так же легко», — отметила Эрдоган, подчеркивая острую необходимость в устойчивых практиках в сфере моды.

Лидерство Турции в переработке текстильных отходов

В своем выступлении первая леди рассказала о ключевых инициативах Турции по переработке и повторному использованию текстильных отходов, что соответствует более широкому видению устойчивого развития страны. Она подчеркнула важность принципов экономики замкнутого цикла в решении экологических проблем, создаваемых индустрией моды.

В качестве председателя Консультативного совета ООН по нулевым отходам Эрдоган также поделилась информацией о текущих усилиях совета и будущих проектах, направленных на продвижение глобальной политики по сокращению отходов.

Благодарность за глобальную поддержку

Госпожа Эрдоган выразила признательность за международное сотрудничество в развитии Движения нулевых отходов. Она выразила благодарность Министерству окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции, Фонду нулевых отходов, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП), программе ООН-Хабитат и всем странам-партнерам, поддерживающим инициативу.

Видение устойчивого будущего

Первая леди также подтвердила свою приверженность созданию процветающего, справедливого и пригодного для жизни мира для всех, призывая страны предпринять решительные шаги по сокращению отходов и охране окружающей среды.

Движение нулевых отходов, инициированное Турцией и позже признанное ООН, продолжает набирать глобальный импульс, вдохновляя политику и инициативы, которые способствуют созданию более устойчивого будущего.

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