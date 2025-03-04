Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил на чрезвычайном саммите Лиги арабских государств, посвященном Палестине, заявив о необходимости принятия египетского плана, который гарантирует право палестинцев восстановить свою родину и остаться на своей земле.

«Нападения на Газу оставили черное пятно на истории человечества, название которого — распространение ненависти и отсутствие справедливости», — заявил он.

Сиси отметил, что израильские удары уничтожили основные жизненные ресурсы, поставив жителей Газы перед выбором между выживанием и перемещением. Он подчеркнул, что решимость палестинцев остаться на своей земле является примером борьбы за права.

Президент Египта сообщил, что Каир работает над созданием комитета независимых палестинцев для управления сектором Газа, а также ведет переговоры о прекращении огня совместно с Катаром и другими странами региона. Он добавил, что палестинские силы безопасности проходят подготовку для обеспечения безопасности Газы в будущем.

Сиси также призвал к финансовой поддержке плана, осудил израильские нарушения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме и предупредил о последствиях атак на мечеть Аль-Акса.

«Настоящий мир невозможен без создания палестинского государства. Мир нельзя навязать силой», — подчеркнул он.

При этом президент Египта выразил уверенность, что Дональд Трамп способен остановить эскалацию: «Мирное соглашение между Египтом и Израилем является примером для подражания, чтобы превратить состояние войны в мир и процветание».