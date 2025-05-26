Специальный докладчик ООН по праву на здоровье Тлаленг Моофокенг выступила с жестким заявлением, потребовав положить конец израильской оккупации и «геноциду» в секторе Газа.

В сообщении, опубликованном в социальной сети X, она призвала к международному бойкоту и санкциям против Израиля в ответ на продолжающиеся атаки против палестинского населения.

«Израиль не имеет права незаконно оккупировать населенные районы, держать их под осадой в течение десятилетий, а затем представлять себя жертвой, когда получает ответ», — написала Моофокенг.

«Прекратите оккупацию. Прекратите геноцид», — добавила она.

Ранее Международная организация по миграции (МОМ), входящая в систему ООН, осудила гибель сотрудников Международного комитета Красного Креста в результате израильского авиаудара по городу Хан-Юнус.

В заявлении МОМ подчеркивается, что «гуманитарные работники никогда не должны становиться целью нападений». Организация выразила соболезнования родным и близким погибших и призвала к защите гражданского населения.

По информации Международного комитета Красного Креста, двое сотрудников — Ибрахим Ийд и Ахмед Абу Хилаль — погибли в результате удара по их домам на юге сектора Газа.