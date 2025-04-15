ПОЛИТИКА
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Лавров и Токаев три года спорят об Украине
Глава МИД РФ не согласился с позицией президента Казахстана, высказанной летом 2022 года в Петербурге. По Лаврову, Украина недостойна территориальной целостности
Лавров и Токаев три года спорят об Украине
/ AFP
15 апреля 2025 г.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» раскритиковал позицию президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, высказанную на ПМЭФ-2022 относительно приоритета территориальной целостности над правом наций на самоопределение.

«Если право нации на определение будет реализовано, то вместо 193 государств, входящих сейчас в ООН, на Земле возникнут более 500 или 600 государств. Конечно, это будет хаос», — сказал тогда Токаев, назвав в присутствии президента РФ Владимира Путина «ДНР» и «ЛНР» «квазигосударственными территориями».

Лавров в интервью заявил, что с этим подходом не согласен и напомнил, что Устав ООН предполагает уважение территориальной целостности только тех государств, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на данной территории.

«Я помню это выступление президента Токаева. Я с ним не согласен. Мы потом объяснили нашим казахстанским друзьям нашу позицию», — отметил Лавров и отметил, что концепция территориальной целостности применима не ко всем странам, а только к тем, чьи правительства отражают волю всего населения.

Также Лавров прокомментировал воскресный ракетный удар по украинскому городу Сумы, в результате которого, по данным Киева, погибли не менее 35 человек, включая троих детей; жертвы преимущественно — пассажиры троллейбуса. По словам министра, целью удара была «очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами», а не гражданский объект. Украинская сторона настаивает, что речь идет об умышленной атаке на мирное население.

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