Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан получил освобождение под залог от Высокого суда Исламабада по делу о государственных подарках, сообщили представители его партии в среду. Однако его возможный выход из тюрьмы остается под вопросом из-за других предъявленных ему обвинений.

Адвокат Хана, Салман Сафар, заявил журналистам, что его клиент либо получил возможность выйти под залог, либо был оправдан по большинству предъявленных обвинений.

«Если официальный документ поступит сегодня, семья и сторонники немедленно займутся вопросом его освобождения», — отметил он.

Суть дела заключается в обвинениях против Хана и его жены Бушры Биби в незаконном присвоении и продаже государственных подарков на сумму более 500 тыс. долларов в период его премьерства с 2018 по 2022 гг. Среди подарков фигурируют дорогие украшения из бриллиантов и часы Rolex, одна из моделей которых оценивалась в 305 тыс. долларов.

Ранее в этом году Хан и его супруга получили по 14 лет тюрьмы по этим обвинениям, что стало дополнением к 3-летнему сроку, вынесенному Хану в конце 2023 г. по другому делу. Однако их приговоры были приостановлены на стадии апелляции в Высоком суде, а супруга экс-премьера — освобождена.

Имран Хан остается под стражей с августа 2023 г. Хотя в деле о казенном имуществе ему был предоставлен залог, окончательное решение о его освобождении затруднено другими обвинениями, включая «подстрекательство к насилию против государства». По словам министра информации Пакистана Аттаулах Тарара, Хан не имеет залога в делах, связанных с организацией «беспорядков» его сторонниками после ареста в мае 2022 г.

Сам Имран Хан отрицает все обвинения и считает их политически мотивированными. По его словам, власти намерены оставить его за решеткой и не допустить к политической деятельности после его смещения с поста премьер-министра в 2022 г.