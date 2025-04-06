6 апреля исполняется 105 лет с момента основания агентства «Анадолу» — одного из главных символов информационной независимости Турции. Агентство появилось в разгар национально-освободительной борьбы: идею создать собственный источник новостей предложили в пути в Анкару публицист Юнус Нади и писательница Халиде Эдиб, а решение утвердил Мустафа Кемаль-паша в апреле 1920 года. Уже 8 апреля по стране разослали циркуляр с подписью «Мустафа Кемаль» о запуске агентства, а первый бюллетень с актуальными новостями вышел 12 апреля.

С самого начала агентство «Анадолу» стало важнейшим инструментом донесения до общественности информации о ходе освободительной борьбы и деятельности Великого национального собрания. Публикации агентства распространялись по городам и селам, иногда вручную — и даже попадали в оккупированный Стамбул. За доставку бюллетеней отвечали не только чиновники, но и простые жители, а их задержку считали «преступлением против Родины».

Сегодня AA публикует материалы на 13 языках, имеет 84 офиса в Турции и 38 — за рубежом. Благодаря международным партнерам и глобальной сети корреспондентов агентство освещает события в самых сложных регионах, сотрудничает с 49 мировыми СМИ и активно развивает цифровые технологии. В 2024 году AA объявило «Годом прорыва в ИИ», запустило собственный дрон и проводит хакатоны по медиа-технологиям.

«Мы были голосом Республики, а теперь стали вестником меняющегося мира», — заявил генеральный директор агентства Сердар Карагёз. По его словам, AA не просто служит Турции, но и укрепляет позиции страны в глобальном медиапространстве.