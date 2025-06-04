Экс-глава Минобороны РФ, секретарь Совбеза Сергей Шойгу 4 июня прибыл в Пхеньян для переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщили российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости.

По данным изданий, визит проходит по поручению президента России Владимира Путина. СМИ скупо сообщают, что стороны обсудят текущие международные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины.

Это уже второй визит Шойгу в КНДР за последние три месяца. В марте он также встречался с северокорейским руководством и охарактеризовал сотрудничество как соответствующее интересам обеих стран.

Россия и КНДР активно укрепляют оборонное сотрудничество с 2023 года. В июне 2024 года президент Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о стратегическом партнерстве, включающее пункт о взаимной помощи в случае военного конфликта. После этого Пхеньян начал переброску своих военных на российско-украинский фронт. По данным западных СМИ, северокорейские солдаты активно участвовали в боях в Курской области. Кремль эти данные не подтвердил.

На прошлой неделе мониторинговая группа, созданная Южной Кореей и США, заявила, что КНДР якобы поставила в Россию более 20 тыс. контейнеров с военными грузами. Среди них — артиллерийские снаряды, баллистические ракеты и противотанковое вооружение. Все это нарушает санкции ООН против Пхеньяна, запрещающие поставки оружия.

Доклад также утверждает, что Россия предоставила КНДР системы ПВО «Панцирь», а также техническую помощь в области ракетных технологий. Кроме того, Москва передала данные по результатам применения северокорейских ракет на территории Украины. В Кремле никак не комментировали этот доклад. В МИД Северной Кореи назвали публикацию «‎провокацией и нарушением принципа суверенности государств»‎.

Мониторинговая группа также сообщила, что Пхеньян направил в РФ более 11 тыс. северокорейских военнослужащих, включая 3 тыс. солдат, обученных противодействию беспилотникам. Группа отметила, что поставки осуществляются по морю, воздуху и железной дороге.

Согласно докладу, Россия с марта по октябрь 2023 года передала КНДР более 1 млн баррелей топлива. Также в РФ на военных производствах работают около 8 тыс. граждан Северной Кореи.



