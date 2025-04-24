ТУРЦИЯ
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Анкара и Москва проведут ближневосточные консультации
25 апреля в Стамбуле состоятся консультации между Турцией и Россией по ближневосточной повестке с участием заместителей министров иностранных дел
Анкара и Москва проведут ближневосточные консультации
Заместитель министра иностранных дел Турции доктор Нух Йылмаз / AA
24 апреля 2025 г.

Турция и Россия 25 апреля проведут в Стамбуле двусторонние консультации по вопросам Ближнего Востока на уровне заместителей министров иностранных дел.

Турецкую сторону на переговорах представит заместитель министра иностранных дел доктор Нух Йылмаз. Российскую сторону — заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Стороны планируют провести всесторонний обмен мнениями по региональным вопросам. Основное внимание будет уделено ситуации в Сирии и Палестине.

Анкара подчеркнула, что считает Россию одним из приоритетных партнеров в вопросах, касающихся Ближнего Востока, и придает значение регулярному обмену мнениями с Москвой по развитию событий в регионе.

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