Турция и Россия 25 апреля проведут в Стамбуле двусторонние консультации по вопросам Ближнего Востока на уровне заместителей министров иностранных дел.

Турецкую сторону на переговорах представит заместитель министра иностранных дел доктор Нух Йылмаз. Российскую сторону — заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Стороны планируют провести всесторонний обмен мнениями по региональным вопросам. Основное внимание будет уделено ситуации в Сирии и Палестине.

Анкара подчеркнула, что считает Россию одним из приоритетных партнеров в вопросах, касающихся Ближнего Востока, и придает значение регулярному обмену мнениями с Москвой по развитию событий в регионе.