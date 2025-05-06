ТУРЦИЯ
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Граждане Турции с атакованной дронами «Флотилии свободы» вернулись домой
Анкара осудила удар по судну с гуманитарной помощью в Газу и требует международного расследования
Граждане Турции с атакованной дронами «Флотилии свободы» вернулись домой
/ Reuters
6 мая 2025 г.

Шестеро турецких граждан, находившихся на борту гуманитарного судна «Conscience», подвергшегося атаке беспилотников в международных водах у берегов Мальты, вернулись в Турцию в минувшие выходные. Об этом агентству «Aнадолу» сообщили источники в МИД Турции, уточнив, что все они находятся в хорошем состоянии.

Совместно с властями Мальты продолжается работа по эвакуации остальных граждан Турции с борта судна.

Судно «Conscience», организованное международной коалицией «Флотилия свободы», направлялось в Газу с гуманитарным грузом. В пятницу утром, по сообщениям, оно было атаковано дронами, после чего на борту начался пожар. Власти Мальты подтвердили, что огонь удалось локализовать с помощью буксира. Все 16 человек на борту — 12 членов экипажа и 4 гражданских — отказались покинуть судно, но находятся в безопасности.

Представитель МИД Турции Онджу Кечели решительно осудил нападение, назвав его угрозой свободе судоходства и морской безопасности. Он также сообщил, что имеются сведения о возможной причастности израильских беспилотников. «Будут предприняты все необходимые шаги для выяснения деталей атаки и привлечения виновных к ответственности», — заявил Кечели.

Коалиция «Флотилия свободы» обвинила Израиль в нападении и потребовала выслать израильских послов, заявив о нарушениях международного права и блокаде сектора Газа.

Управление ООН по правам человека призвало провести независимое расследование и вновь потребовало снять блокаду с Газы, назвав ее формой коллективного наказания. Спецдокладчица ООН Франческа Альбанезе выразила возмущение отсутствием реакции со стороны политических лидеров. «Лидеры ЕС должны осудить этот акт, потребовать расследования и немедленного доступа к судну, которое до сих пор находится в международных водах», — написала она на платформе X.

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