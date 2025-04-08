С 9 апреля импорт китайских товаров в США будет облагаться общей пошлиной в размере 104%. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, дополнительно к уже действующим 20% вводится еще 84% — в ответ на действия Пекина.

Ранее Вашингтон потребовал от Китая до полудня 7 апреля отменить введенные им 34-процентные пошлины на американские товары. Пекин этого не сделал, и США пошли на ужесточение.

После заявления Левитт фондовые рынки отреагировали спадом. Промышленный индекс Dow Jones, который с утра рос на 4%, к моменту выступления сократил рост до 1%. Индекс S&P 500, стартовавший с приростом в 3,4%, к середине дня поднялся всего на 0,6%. Высокотехнологичный Nasdaq также замедлился — с 3,76% до 0,5%.

Ранее Китай официально запустил процедуру консультаций с Соединенными Штатами во Всемирной торговой организации.

Разбирательство будет проходить в формате двусторонних консультаций в органе по урегулированию споров. Если в течение 60 дней стороны не договорятся, Китай может потребовать создания арбитражной группы.

Однако перспектива такого разбирательства туманна: с 2019 года апелляционный орган ВТО фактически парализован — США блокируют назначение новых судей. При этом сама организация не обладает механизмами принудительного исполнения решений.

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин практически против всех партнеров США. В ответ Китай ввел 34-процентные пошлины на американские товары и ограничил экспорт редкоземельных металлов.