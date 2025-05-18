ВОЙНА В УКРАИНЕ
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На Украину обрушилось рекордное число беспилотников
Атака произошла спустя день после стамбульских переговоров; погибли мирные жители
На Украину обрушилось рекордное число беспилотников
/ Public domain
18 мая 2025 г.

Россия выпустила по Украине 273 дрона в ночь на 18 мая — это самый масштабный беспилотный авианалет с начала полномасштабной войны. Основные удары пришлись на Киевскую, Днепропетровскую и Донецкую области.

По данным украинских властей, один человек погиб (28-летняя женщина), трое получили ранения, в том числе ребенок. Из 273 беспилотников 88 были сбиты ПВО, еще 128 потеряны в воздухе, сообщили ВВС Украины.

Удары произошли спустя сутки после первых за три года прямых переговоров России и Украины в Стамбуле, где стороны договорились о крупнейшим за всю войну обмене пленных «1000 на 1000», но так и не достигли перемирия.

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонные разговоры с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, которые должны состояться уже в понедельник.

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