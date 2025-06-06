Онлайн-опрос показал, что большинство американцев предпочитают не становиться ни на чью сторону в публичном конфликте между президентом США Дональдом Трампом и его бывшим соратником-миллиардером Илоном Маском. На вопрос YouGov о том, кого они поддерживают — Трампа, Маска или никого из них — 28% выбрали Трампа, 8% — Маска, а 52% ответили, что не поддерживают ни одного. Среди республиканцев поддержка Трампа была подавляющей — 71% против 6% за Маска; еще 12% выбрали нейтральную позицию. Демократы в основном тоже предпочли не делать выбор, но среди тех, кто все же определился, 11% поддержали Маска, а 4% — Трампа.

Тем временем Трамп в пятницу заявил ABC News, что у Маска «проблемы», и подчеркнул, что не собирается с ним разговаривать «в ближайшее время», но желает ему «всего хорошего». Чуть раннее он назвал своего бывшего политического союзника «сумасшедшим» — в ответ на на обвинения и критику налогово-бюджетного законопроекта. Позже со ссылкой на чиновников из Белого дома агентство Reuters сообщило, что Трампу «не интересно» выходить на контакт с бывшим соратником, а Politico написало, что напротив: глава государства спешит наладить отношения.

Разрыв между Трампом и Маском произошел стремительно: после критики со стороны миллиардера в адрес президентского законопроекта Трамп в четверг — в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем — заявил, что «разочарован» в бывшем союзнике. Маск в ответ обвинил президента в «неблагодарности» и даже заявил, что тот фигурирует в документах по делу [о торговле людьми Джеффри] Эпштейна. Трамп пригрозил лишить Маска миллиардных контрактов — в ответ техно-магнат пообещал вывести из эксплуатации космический корабль Dragon.

Маск уже в пятинцу воздержался от дальнейших комментариев конфликта, переключившись на поздравление берлинской команды Tesla с выпуском восьмимиллионного автомобиля.

И хотя страсти в соцсетях временно утихли, последствия конфликта могут затронуть бизнес-интересы Маска. Особое внимание приковано к Starlink — спутниковому подразделению SpaceX, которое имеет крупные контракты с Пентагоном, включая соглашение на 70 млн долларов по обеспечению связи для военных баз. Теперь, на фоне ссоры с Белым домом, их судьба может оказаться под угрозой.

В Белом доме призвали сохранять доверие к Трампу, назвав его экономическую политику «исторически успешной». Пресс-секретарь Каролайн Левитт привела данные о 139 тыс. новых рабочих мест в мае и заявила, что «инфляция мертва».

Тем временем спикер Палаты представителей Майк Джонсон пытался убедить Маска пересмотреть позицию. Он признал, что не понимает, что стало триггером конфликта, и подчеркнул, что «политические разногласия не должны становиться личными».

Опрос YouGov показал, что большинство американцев предпочитает не вставать ни на чью сторону, однако среди республиканцев 71% поддерживает Трампа против 6% за Маска. Демократы также в массе своей дистанцируются от конфликта.

С иронией ситуацию прокомментировали и в России. Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Маску «приехать в Россию» и развивать свои технологии «в условиях полной свободы». Бывший премьер Дмитрий Медведев даже предложил провести «мирные переговоры между Д. и Э.» и принять акции Starlink в качестве оплаты. А в украинских соцсетях стали распространяться мемы, где президент Владимир Зеленский предлагает помирить двух соратников «за 24 часа» — отсылка к одному из предвыборных обещаний Трампа в контексте урегулирования российско-украинской войны.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встал на сторону Трампа, отметив, что «медиа лгут, когда называют президента импульсивным», и заявил, что гордится поддержкой главы государства.