Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что встреча с Трампом была «очень символической».

«Она имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!», — добавил Зеленский.

В Белом доме также сообщили, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели «очень продуктивный» разговор в Ватикане. Подробности переговоров двух лидеров пообещали предоставить позже.

Ранее американский президент предупреждал, что выйдет из переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта, если не увидит признаков прогресса на следующей неделе.

По словам источника, близкого к спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, президент США собирается признать за Россией контроль над территориями, которые ее войска взяли под контроль в ходе военной кампании. Этот план якобы уже «высечен на камне».

Однако президент Зеленский не раз подчеркивал, что Украина никогда не признает юридически российскими любые временно оккупированные территории.