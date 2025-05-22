В ночь на четверг Украина нанесла массированный удар беспилотниками по территории России. Министерство обороны РФ заявило о перехвате 105 дронов над 10 регионами страны. При этом не уточняется, сколько аппаратов смогли преодолеть систему ПВО.

Одним из наиболее пострадавших районов стала Тульская область. По данным местных властей, один из беспилотников попал в жилое здание, в результате чего было проведено экстренное отключение коммуникаций и эвакуация жильцов. Пострадали два человека, сообщил губернатор региона.

Жители города Новомосковск, расположенного вблизи Тулы, рассказали о 19 взрывах, передает телеграм-канал «База». В столичном регионе, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, около 20 беспилотников пытались прорваться к городу, однако были уничтожены средствами ПВО.

Информация о масштабных разрушениях или гибели людей пока не подтверждена. В нескольких центральных регионах России временно приостанавливалась работа гражданских аэропортов.

Украинская сторона официально атаку не прокомментировала. Однако руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что «неизвестные дроны» атаковали объекты военной промышленности в Туле и «на Московщине».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.