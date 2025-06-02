Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае провала переговоров в Стамбуле Соединенные Штаты и Европейский союз должны ввести новые санкции против России.

Об этом он сказал в Вильнюсе на саммите стран «Бухарестской девятки» и Северной Европы.

Глава государства подчеркнул важность дипломатических усилий, но призвал к решительным действиям, если инициатива в Стамбуле не даст результата.

«Мы должны сделать все, чтобы дипломатия не была пустой. Наша делегация сейчас в Стамбуле. И мы готовы к необходимым шагам ради мира», — заявил он.

По словам президента, переговоры должны опираться на четкие позиции — прекращение огня, освобождение пленных и возвращение похищенных украинских детей.

Зеленский предупредил, что если Россия проигнорирует ключевые вопросы повестки, это потребует немедленного ответа.

«Если стамбульская встреча ничего не принесет, это явно будет означать, что срочно нужны новые сильные санкции — в рамках 18-го пакета ЕС и со стороны Соединенных Штатов, в частности, более сильные санкции, которые обещал президент Трамп», — отметил он.

Президент подчеркнул, что новые меры должны ударить прежде всего по энергетике — экспорту нефти, танкерным перевозкам и системе ценовых ограничений.

Также, по его словам, требуется усиление давления на банковский сектор России.

В понедельник в Стамбуле стартовали переговоры между украинской и российской делегациями. Стороны должны представить свои предложения по прекращению огня и завершению войны.