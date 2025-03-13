ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина исчерпала запасы ракет ATACMS
Украинские военные потеряли самые дальнобойные ракеты из своего арсенала, Вашингтон отказался от дополнительных поставок
Украина исчерпала запасы ракет ATACMS
ATACMS / Reuters
13 марта 2025 г.

Украина больше не располагает дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в США и Украине. Американские и украинские официальные лица, говорившие на условиях анонимности, подтвердили, что Киев использовал последние ракеты еще в январе.

США в конце прошлого года при администрации Джо Байдена передали Украине менее 40 дальнобойных ракет ATACMS. Эти баллистические ракеты способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Это самое дальнобойное оружие в арсенале украинских войск.

Изначально Вашингтон ограничил их применение только оккупированными территориями Украины, но в ноябре 2024 года тогдашний президент Джо Байден снял это ограничение. Вскоре после этого Украина нанесла серию ударов по российским аэродромам, военным объектам и оружейным заводам в Брянской и Курской областях.

Киев впервые получил устаревшие, менее дальнобойные версии ATACMS осенью 2023 года. Весной 2024 года США начали поставки модернизированных ракет с увеличенной дальностью. К декабрю 2024 года в прессе появились сообщения о том, что Украина близка к исчерпанию запасов и вынуждена ограничивать использование этих ракет.

Тем временем на этой неделе возобновились поставки американской военной помощи Украине. Вашингтон приостановил отправку вооружений в начале марта после напряженной встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Поставки были разморожены после переговоров 11 марта в Джидде между высокопоставленными украинскими чиновниками и представителями Белого дома.

По итогам переговоров Украина согласилась на 30-дневное перемирие, предложенное США, но при условии, что Россия также будет его соблюдать. Кремль пока не дал ответа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пространно заявил, что Москве необходимо получить «детальную информацию», прежде чем принимать решение.

Трамп, который добивается завершения войны, заявил, что теперь слово за Россией. Он намекнул на возможность новых санкций против Москвы, но выразил надежду, что в этом не будет необходимости.


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