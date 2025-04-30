ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Близкий соратник Трампа стал послом США в Турции
Сенат утвердил Тома Барака на вакантный пост в Анкаре
Близкий соратник Трампа стал послом США в Турции
/ Reuters
30 апреля 2025 г.

Сенат США утвердил кандидатуру бизнесмена и давнего друга Дональда Трампа Тома Барака на пост посла в Турции. За его назначение проголосовали 60 сенаторов, против — 36.

«Турция располагается на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока и вносит существенный вклад в деятельность НАТО», — подчеркнул Барак на слушаниях в комитете по международным делам, назвав Анкару ключевым и стратегическим партнером Вашингтона.

78-летний Барак родом из Калифорнии, но происходит из ливанской христианской семьи и свободно владеет арабским языком, что не раз помогало ему в переговорах на Ближнем Востоке. Он сделал состояние на инвестициях в недвижимость и является основателем частной инвестиционной компании Colony Capital.

В 2017 году Барак возглавлял инаугурационный комитет Трампа и ранее был его советником в ходе кампании 2016 года. Новый посол США в Турции также известен близкими связями с ближневосточными элитами и считался неформальным посредником Трампа в отношениях с арабскими монархиями.

В 2022 году он был оправдан по обвинениям в лоббировании интересов ОАЭ без регистрации в качестве иностранного агента и даче ложных показаний ФБР. Барак сменит на посту бывшего сенатора Джеффа Флейка, занимавшего должность с января 2022 года по сентябрь 2024 года. С тех пор дипмиссия США в Турции оставалась без посла.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us