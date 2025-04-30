Сенат США утвердил кандидатуру бизнесмена и давнего друга Дональда Трампа Тома Барака на пост посла в Турции. За его назначение проголосовали 60 сенаторов, против — 36.

«Турция располагается на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока и вносит существенный вклад в деятельность НАТО», — подчеркнул Барак на слушаниях в комитете по международным делам, назвав Анкару ключевым и стратегическим партнером Вашингтона.

78-летний Барак родом из Калифорнии, но происходит из ливанской христианской семьи и свободно владеет арабским языком, что не раз помогало ему в переговорах на Ближнем Востоке. Он сделал состояние на инвестициях в недвижимость и является основателем частной инвестиционной компании Colony Capital.

В 2017 году Барак возглавлял инаугурационный комитет Трампа и ранее был его советником в ходе кампании 2016 года. Новый посол США в Турции также известен близкими связями с ближневосточными элитами и считался неформальным посредником Трампа в отношениях с арабскими монархиями.

В 2022 году он был оправдан по обвинениям в лоббировании интересов ОАЭ без регистрации в качестве иностранного агента и даче ложных показаний ФБР. Барак сменит на посту бывшего сенатора Джеффа Флейка, занимавшего должность с января 2022 года по сентябрь 2024 года. С тех пор дипмиссия США в Турции оставалась без посла.