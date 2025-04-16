Индонезия призвала своих студентов в США тщательно контролировать активность в социальных сетях, чтобы избежать депортации, отказа во въезде или задержания, сообщила во вторник газета Jakarta Globe.

Это предупреждение появилось на фоне усиления иммиграционного контроля при администрации президента Дональда Трампа.

Впервые индонезийские посольства и консульства в США включили рекомендации по использованию социальных сетей в официальные визовые инструкции.

«Будьте осмотрительны при использовании своих аккаунтов в социальных сетях — избегайте публикаций, которые могут вызвать неверное восприятие или юридические последствия», — заявило Генеральное консульство Индонезии в Лос-Анджелесе на своей странице в Facebook.

Студентам также напомнили о недопустимости работы без соответствующего разрешения и необходимости сохранять статус студента очного обучения. Власти подчеркнули важность соблюдения федеральных законов США и законов штатов.

Трамп подписал исполнительные указы, направленные против иностранных граждан, которые, по его мнению, проявляют «враждебное отношение» к США. Это включает борьбу с тем, что он назвал антисемитизмом, что привело к депортации некоторых иностранных студентов, участвовавших в пропалестинских протестах в университетских кампусах.