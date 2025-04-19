Россия и Украина 19 апреля провели очередной обмен пленными. Как сообщило Министерство обороны РФ, обмен прошел по схеме «246 на 246».

«Также, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны добавили, что российские военные после обмена находятся на территории Беларуси, откуда их доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

Обмен, по утверждению российской стороны, состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале подтвердил факт обмена. По его словам, из российского плена были освобождены 277 человек. Он уточнил, что речь идет о бойцах, в том числе защищавших Мариуполь, Донецкую, Херсонскую, Запорожскую и Луганскую области.

Глава государства поблагодарил ОАЭ за посредничество и сообщил, что с начала полномасштабной войны из российского плена вернулись 4552 человека — как военных, так и гражданских.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о введении пасхального перемирия в зоне боевых действий. Об этом он сообщил на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым в Кремле.

Согласно заявлению, перемирие действует с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.