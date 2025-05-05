Президент США Дональд Трамп объявил о планах вновь открыть тюрьму на острове Алькатрас, чтобы размещать там «самых безжалостных и жестоких преступников».

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Когда мы были более серьезной страной, мы без колебаний сажали опаснейших преступников. Так и должно быть», — написал он.

По словам Трампа, он поручил Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности подготовить реконструкцию объекта и запустить тюрьму снова.

Он назвал Алькатрас «символом закона, порядка и справедливости».

Депутат палаты представителей Нэнси Пелоси, в округ которой входит остров, назвала идею несерьезной. Она напомнила, что тюрьма давно работает как туристический объект.

Позже Трамп заявил журналистам, что идея с Алькатрасом возникла у него из-за решений «радикально настроенных судей».

Алькатрас расположен недалеко от Сан-Франциско. Тюрьма была открыта в 1861 году для военнопленных, а в 1930-х перешла в ведение Минюста США.

В разное время там содержались особо опасные преступники, включая Аль Капоне.

Тюрьму закрыли в 1963 году. Решение принял генеральный прокурор Роберт Кеннеди.

Согласно данным Бюро тюрем, эксплуатация Алькатраса обходилась почти в три раза дороже, чем других федеральных тюрем. На реставрацию требовалось от 3 до 5 млн долларов.

С 1972 года Алькатрас работает как туристический объект.