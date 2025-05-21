Владимир Путин впервые с прошлого года посетил Курскую область — после того как Москва заявила о ее полном «освобождении» от украинских войск. Как сообщают российские государственные СМИ, президент провел совещание с муниципальными лидерами в Курчатове и осмотрел строящийся энергоблок Курской АЭС.

Путин сообщил, что ВСУ продолжают попытки продвинуться к российской границе. Он также поручил увеличить число саперных подразделений в регионе.

Визит состоялся спустя девять месяцев после того, как Украина неожиданно начала наземную операцию на территории России, заняв часть Курской области. Это стало первым случаем утраты Москвой территорий в результате военных действий со времен Второй мировой.

Россия в последние месяцы ведет бои за удержание региона, заявляя, что использует в том числе подразделения из Северной Кореи. По словам Путина, именно с их участием удалось вернуть контроль над территорией. Киев оспаривает факт вытеснения ВСУ из Курской области, заявляя о продолжающемся присутствии там своих войск и стратегическом значении этой линии фронта в контексте возможных мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что операции в Курской и Белгородской областях продолжаются: «Мы активно обороняем приграничные районы Украины».

Визит Путина состоялся после его телефонного разговора с Дональдом Трампом, в ходе которого Кремль вновь отказался от 30-дневного перемирия, предложенного США и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что обсуждалась возможность «временного прекращения огня», но конкретных сроков не прозвучало.

На фоне этого ЕС объявил о новом пакете санкций против почти 200 судов из российской «теневой» танкерной флотилии, перевозящих нефть в обход западных ограничений.

Одновременно Москва и Киев обвинили друг друга в массированных атаках дронов. Украина сообщила об уничтожении 63 из 76 российских БПЛА, тогда как Минобороны РФ заявило о нейтрализации 159 украинских дронов за ночь.