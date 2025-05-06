Великобритания обновляет секретные планы на случай прямой военной атаки России. Речь идет об адаптации стратегии времен холодной войны: эвакуация руководства, мобилизация, госвещание, контроль над ресурсами и транспортом. Обновленный документ охватывает и новые типы угроз — кибератаки, ракеты и удары по критической инфраструктуре.

Как пишет газета The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники, поводом для ревизии стали многократные угрозы Москвы из-за поддержки Украны и возможной отправки британских военных. Особую тревогу в правительстве вызывают газовые терминалы, АЭС и подводные кабели. В январском докладе кабмина признано: гипотетическая атака может привести к жертвам и масштабному сбою в экономике и жизнеобеспечении.

Сценарии включают размещение министров по зонам, нормирование ресурсов и защиту культурных ценностей. Обсуждается также создание аналога израильского «Железного купола».

На фоне провала мирных усилий США и продолжающейся войне в Украине, правительство Великобритании впервые официально признало Россию угрозой нацбезопасности. В мае правительство лейбористов представит стратегический оборонный обзор, в котором обороне внутри страны будет уделено особое внимание.