ПОЛИТИКА
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Лондон готовит бункеры
Великобритания спешно адаптирует стратегию времен холодной войны под вызовы современности — опасаясь расширения войны в Европе
Лондон готовит бункеры
/ AP
6 мая 2025 г.

Великобритания обновляет секретные планы на случай прямой военной атаки России. Речь идет об адаптации стратегии времен холодной войны: эвакуация руководства, мобилизация, госвещание, контроль над ресурсами и транспортом. Обновленный документ охватывает и новые типы угроз — кибератаки, ракеты и удары по критической инфраструктуре.

Как пишет газета The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники, поводом для ревизии стали многократные угрозы Москвы из-за поддержки Украны и возможной отправки британских военных. Особую тревогу в правительстве вызывают газовые терминалы, АЭС и подводные кабели. В январском докладе кабмина признано: гипотетическая атака может привести к жертвам и масштабному сбою в экономике и жизнеобеспечении.

Сценарии включают размещение министров по зонам, нормирование ресурсов и защиту культурных ценностей. Обсуждается также создание аналога израильского «Железного купола».

На фоне провала мирных усилий США и продолжающейся войне в Украине, правительство Великобритании впервые официально признало Россию угрозой нацбезопасности. В мае правительство лейбористов представит стратегический оборонный обзор, в котором обороне внутри страны будет уделено особое внимание.

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