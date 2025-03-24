Турция позитивно восприняла частичное согласие России на предложение США о 30-дневном перемирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В своем обращении к нации после заседания кабинета министров он подчеркнул сбалансированный подход Анкары к конфликту.

«Мы заняли правильную позицию в войне между Украиной и Россией. Нами никто не манипулировал, особенно оппозиция в нашей стране. Мы демонстрировали сбалансированное отношение к обеим странам. Мы желаем, чтобы война, которая длится уже четвертый год, закончилась справедливым миром без дальнейшего кровопролития и разрушений», - заявил Эрдоган.

Президент Турции отметил, что страна с первых дней конфликта придерживалась взвешенной позиции и сейчас внимательно следит за последними событиями вокруг Украины. По его словам, в мирном процессе не будет проигравшей стороны.

«Мы надеемся, что справедливый мир будет достигнут в ближайшее время», – добавил глава турецкого государства.

Эрдоган также сообщил, что Анкара мобилизовала все свои дипломатические ресурсы, чтобы помочь региону «как можно скорее выбраться из водоворота нестабильности».