ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган приветствует мирный процесс по Украине
Глава государства выразил надежду на скорейшее мирное разрешение конфликта
Президент Эрдоган приветствует мирный процесс по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / AA
24 марта 2025 г.

Турция позитивно восприняла частичное согласие России на предложение США о 30-дневном перемирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В своем обращении к нации после заседания кабинета министров он подчеркнул сбалансированный подход Анкары к конфликту.

«Мы заняли правильную позицию в войне между Украиной и Россией. Нами никто не манипулировал, особенно оппозиция в нашей стране. Мы демонстрировали сбалансированное отношение к обеим странам. Мы желаем, чтобы война, которая длится уже четвертый год, закончилась справедливым миром без дальнейшего кровопролития и разрушений», - заявил Эрдоган.

Президент Турции отметил, что страна с первых дней конфликта придерживалась взвешенной позиции и сейчас внимательно следит за последними событиями вокруг Украины. По его словам, в мирном процессе не будет проигравшей стороны.

«Мы надеемся, что справедливый мир будет достигнут в ближайшее время», – добавил глава турецкого государства.

Эрдоган также сообщил, что Анкара мобилизовала все свои дипломатические ресурсы, чтобы помочь региону «как можно скорее выбраться из водоворота нестабильности».

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