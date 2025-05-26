Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что начало прямых переговоров между Москвой и Киевом стало возможным благодаря «очень большим усилиям» США и лично президента Дональда Трампа. По его словам, процесс сопровождается «эмоциональной перегрузкой» и чувствительной реакцией всех сторон.

«Мы признательны американцам и лично президенту Трампу за содействие в организации и запуске переговорного процесса. Это очень ответственный момент, связанный с эмоциональной перегрузкой», — сказал Песков, комментируя резкую реакцию Вашингтона на действия Путина.

Накануне президент США выразил недовольство последними ударами российской армии по украинским городам. «

Он [Путин] совершенно сошел с ума! Он без необходимости убивает множество людей», — заявил Трамп, допустив возможность введения новых санкций против Москвы.

В Кремле подчеркнули, что Путин действует в рамках «обеспечения национальной безопасности». Песков сослался на угрозы, исходящие от Украины, в том числе атаки на объекты в Москве в преддверии парада. По его словам, Россия наносит «ответные удары по военным целям».

Переговоры между Россией и Украиной возобновились 16 мая в Стамбуле — впервые с 2022 года. Президенты не участвовали лично.

Президент Украины Владимир Зеленский перед этим посетил Анкару, но отказался от поездки в Стамбул. 19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. По его итогам стороны договорились разработать «меморандум о будущем мирном договоре».