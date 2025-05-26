ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Песков: удары по Украине — не безумие, а защита
В Кремле отвергли утверждение Дональда Трампа о том, что Владимир Путин «сошел с ума», и заявили, что удары по Украине — это ответ на угрозы безопасности России
Песков: удары по Украине — не безумие, а защита
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / Reuters
день назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что начало прямых переговоров между Москвой и Киевом стало возможным благодаря «очень большим усилиям» США и лично президента Дональда Трампа. По его словам, процесс сопровождается «эмоциональной перегрузкой» и чувствительной реакцией всех сторон.

«Мы признательны американцам и лично президенту Трампу за содействие в организации и запуске переговорного процесса. Это очень ответственный момент, связанный с эмоциональной перегрузкой», — сказал Песков, комментируя резкую реакцию Вашингтона на действия Путина.

Накануне президент США выразил недовольство последними ударами российской армии по украинским городам. «

Он [Путин] совершенно сошел с ума! Он без необходимости убивает множество людей», — заявил Трамп, допустив возможность введения новых санкций против Москвы.

В Кремле подчеркнули, что Путин действует в рамках «обеспечения национальной безопасности». Песков сослался на угрозы, исходящие от Украины, в том числе атаки на объекты в Москве в преддверии парада. По его словам, Россия наносит «ответные удары по военным целям».

Переговоры между Россией и Украиной возобновились 16 мая в Стамбуле — впервые с 2022 года. Президенты не участвовали лично.

Президент Украины Владимир Зеленский перед этим посетил Анкару, но отказался от поездки в Стамбул. 19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. По его итогам стороны договорились разработать «меморандум о будущем мирном договоре».

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us